К концу нынешнего года в Калмыкии построят 5 новых модульных гостиниц

В них предусмотрено не менее 120 номеров. Об этом сообщил глава региона. Это новое для республики, но очень востребованное направление. Калмыкия вошла в 19 регионов России – победителей конкурса субсидий Ростуризма и получит 70 млн рублей на их строительство – поделился Бату Хасиков.

«Рад отметить, что дополнительно появятся около 30 рабочих мест. Это отличная возможность для земляков проявить себя и внести вклад в туристическую отрасль, которая развивается стремительными темпами и привлекает новых инвесторов, в том числе из местных предпринимателей». Бату Хасиков также добавил, что Калмыкия всегда отличалась особым гостеприимством, и Фестиваль тюльпанов это подтверждает – поток туристов в республику растет и я рад, что отдых у нас станет еще комфортнее и доступнее – заключил он.

По поручению главы республики он продлится в течение месяца.