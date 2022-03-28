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25 апреля, 15:27
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К концу нынешнего года в Калмыкии построят 5 новых модульных гостиниц

К концу нынешнего года в Калмыкии построят 5 новых модульных гостиниц

В них предусмотрено не менее 120 номеров. Об этом сообщил глава региона. Это новое для республики, но очень востребованное  направление. Калмыкия вошла в 19 регионов России – победителей конкурса субсидий Ростуризма и получит 70 млн рублей на их строительство – поделился Бату Хасиков.

«Рад отметить, что дополнительно появятся около 30 рабочих мест. Это отличная возможность для земляков проявить себя и внести вклад в туристическую отрасль, которая развивается стремительными темпами и привлекает новых инвесторов, в том числе из местных предпринимателей». Бату Хасиков также добавил, что Калмыкия всегда отличалась особым гостеприимством, и Фестиваль тюльпанов это подтверждает – поток туристов в республику растет и я рад, что отдых у нас станет еще комфортнее и доступнее – заключил он. 

По поручению главы республики он продлится в течение месяца.

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