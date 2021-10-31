2 декабря, 18:08
В рамках акции #МыВместе представители регионального отделения ОНФ сегодня провели очередную благотворительную акцию
На территории культурного комплекса Пагода семи дней они раздавали прохожим наборы со средствами индивидуальной защиты. Всего было роздано более 400 масок и 50 бутылочек с кожными антисептиками.
Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны уже второй год подряд. Волонтеры развозят продукты и лекарства пожилым и маломобильным людям, помогают в решении бытовых вопросов, к примеру, оплачивают услуги ЖКХ.
Кроме того, они доставляют бесплатные продуктовые наборы малообеспеченным гражданам, оказывают психологическую и юридическую помощь по телефону, помогают медикам.
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