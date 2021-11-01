В КалмГУ стартовали мероприятия в рамках «Декады прокуратуры республики»

Они продлятся до 10 декабря. К участию в нынешней, третьей по счету, Декаде организаторы пригласили не только студентов факультета Управления и права, но и других.

Программа, как и в прошлые годы, насыщена и разнообразна. Это серия открытых лекций лучших представителей прокурорского корпуса Калмыкии по широкому спектру вопросов. Учитывая ситуацию с коронавирусом в стране, они будут проходить в дистанционном формате.

Открывая форум, Прокурор республики Евгений Курмаев отметил, в университете созданы все условия для успешного образования студентов по данному профилю. Это отрадный факт.

О важности проекта, который реализуется уже в течение трех лет в рамках подписанного Соглашения, говорил ректор Бадма Салаев. По его словам, эта уникальная возможность укреплять полученные знания и перенимать опыт у профессионалов, проходя практику в надзорном органе.