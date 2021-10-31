В Элисте стартовала предновогодняя благотворительная акция «Мой бизнес помогает»

Это совместный проект Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения и Центра «Мой бизнес». Он направлен на помощь несовершеннолетним из семей, попавших, в силу различных обстоятельств, в трудную жизненную ситуацию.

Акция продлится до 22 декабря, все желающие могут принести продовольственные товары, канцелярские принадлежности, раскраски, книги по адресу Лермонтова 7а.

Все собранные подарки будут переданы в Центр социального обслуживания. На сегодняшний день здесь состоят 172 ребёнка. Самое главное, как отмечает заместитель руководителя центра Светлана Хинеева, это дать детям возможность почувствовать приближение новогоднего праздника, несмотря на трудности.