В районе Сити-Чесс состоялся турнир по конной стрельбе из лука и национальной борьбе

Состязания были приурочены к 100 установлению дипломатических отношений между Россией и Монголией. Александр Бедишов с подробностями.

Долма Джеева - единственная девушка среди участников. Признается, что этим видом спорта увлеклась чуть больше года назад. Благо, в этом турнире мужчины и женщины соревнуются на равных.

Еще один всадник – Борис Болеев. По его словам, экипировка лучника и содержание животного не дешевы, но бросать увлечение не намерен. Те ощущения, которые дарит конная стрельба из лука не сравнить ни с чем.

Участие в турнире приняли 6 лучников. Они должны были преодолеть 90 метров максимально быстро и точно поразить мишени. Попыток всего шесть, после - подсчет баллов.

И пока лучники выясняли, кто самый быстрый и меткий, на песке мерялись силой атлеты. В национальной борьбе правила простые, кто первым коснулся ковра любой частью тела кроме ступней - проиграл. За поединками наблюдали десятки зрителей - многие приехали из других городов и даже стран.

И, хотя во всех видах спорта были определены победители, главным итогом и показательных выступлений, и Российско-Монгольских отношений, в честь которых проводились соревнования – стала дружба.