Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Наш долг хранить и чтить память о великом подвиге воинов-освободителей, воинов-победителей 28-й армии»

Сегодня, 8 мая, Глава Калмыкии Бату Хасиков и Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин приняли участие в торжественном митинге, посвященном 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Мемориальном комплексе воинам 28-й армии в п. Хулхута Яшкульского района республики.

Здесь также состоялась церемония перезахоронения останков 16 павших бойцов 28-ой армии.

«Наш долг хранить и чтить память о великом подвиге воинов-освободителей, воинов-победителей 28-й армии. Именно здесь в Хулхуте, самой восточной точке линии фронта, в 1942 году, жертвуя своими жизнями и проявляя настоящий героизм, они остановили фашистские войска в сторону стратегических объектов: морского порта и железной дороги Астрахань – Кизляр. Сегодня мы собрались у мемориала «Воинам 28-ой Армии», чтобы почтить эту священную память», – сказал Бату Хасиков

Ранее на мемориале было установлено артиллерийское орудие гаубица Д-1 образца 1943 года, благодаря содействию Игоря Бабушкина и Минобороны России. Глава Калмыкии выразил благодарность губернатору Астраханской области и всем тем, кто помог в этом благородном деле. «Не мало труда было вложено в благоустройство этого места», – подчеркнул Глава Калмыкии.

Оба руководителя также выразили благодарность участникам поисковых групп.

«Среди захороненных ранее есть и астраханцы. И мы привезли сюда частичку Астраханской земли, взяли землю с мемориала братской могилы в Астрахани. И сегодня намереваемся ее привнести сюда, в этот мемориал», – отметил Игорь Бабушкин.

Помимо этого, в рамках мероприятия был организован мотозабег, в котором также приняли участие Бату Хасиков и Игорь Бабушкин – из Элисты и Астрахани одновременно стартовали мотоколонны. Как отметил Бату Сергеевич, мотозабег был организован совместно с Губернатором Астраханской области для привлечения большего внимания к этой дате. «Важно, чтобы круг тех, кто помнит и знает, становился с каждым годом всё шире. Особенно важно передавать эту память нашим детям, молодому поколению», – добавил Глава Калмыкии.