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8 мая, 11:02
НовостиПамять

«Братья Газдановы. Семеро бессмертных». Сегодня в 11.30 на телеканале «Россия 1» состоится премьера фильма Алексея Денисова

«Братья Газдановы. Семеро бессмертных». Сегодня в 11.30 на телеканале «Россия 1» состоится премьера фильма Алексея Денисова

Это трагическая история одной осетинской семьи, которая для Победы отдала все. У каждого из нас есть родственники, погибшие в Великую Отечественную, поэтому судьба Газдановых близка и понятна всем. Именно она вдохновила поэта Расула Гамзатова на создание бессмертного стихотворения «Журавли».

На фронт ушли семеро братьев, ни один не вернулся. Их мать – Тассо умерла после третьей похоронки. Отец Асахмат дождался конца войны, но известия о гибели последнего сына, пережить не смог.

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