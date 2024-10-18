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21 октября, 10:21
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В районе поселка Шатта водитель автомобиля совершил наезд на дорожный знак и слетел в кювет

В районе поселка Шатта водитель автомобиля совершил наезд на дорожный знак и слетел в кювет

Сообщение о том, что в районе поселка Шатта Кетченервского РМО произошло ДТП поступило сегодня ранним утром.

На место вызова направились пожарные МЧС России. По прибытии было установлено, что водитель автомобиля Лада Приора совершил наезд на дорожный знак и слетел в кювет.

Пожарные произвели отключение газобаллонного оборудования и аккумуляторной батареи. Возгорания и розлива ГСМ нет. Водитель и пассажир отказались от госпитализации.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

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