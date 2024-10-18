В Городовиковске состязались знатоки природы

В экологическом конкурсе «Знатоки экологии", который проходил в городской библиотеке, приняли участие команды "Зелёный патруль" многопрофильной гимназии, «Защитники природы" средней школы № 1 и "Экоспасатели" кадетского казачьего корпуса.

Соревнование состояло из нескольких этапов. Сначала капитаны команд показали свои эрудицию и знания по экологии. А юные экологи расшифровывали таинственные письма, разбирались в экологических ситуациях, решали кроссворды. В интерактивной викторине юные экологи блестяще ответили на все вопросы.

Первое место у команды "Зеленый патруль, 2 место заняла команда "Экоспасатели" и 3 место у команды "Защитники природы".

Знатокам природы вручили дипломы и сладкие призы (торты).

Фото: Городовиковское РМО Республики Калмыкия