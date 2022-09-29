Суд обязал муниципалитет частично заменить водопроводные трубы на трех улицах п.Кетченеры

Установлено, что общая протяженность подающих водопроводов и разводящих водопроводных сетей п.Кетченеры составляет 43,23 км, степень физического износа водопроводных сетей п. Кетченеры - 85-86% (металлические и чугунные трубы). В период с 2019 г. по настоящее время устранено 80 аварий. Водопроводные сети на трех улицах находятся в критически изношенном состоянии.



Прокурор района обратился в суд с заявлением об обязании предусмотреть в бюджете на 2023 год финансовые средства на замену водопроводных сетей холодного водоснабжения по улицам Хрущева (протяженность - 250 м), Б.Басанова (протяженность – 900 м), Пушкина (протяженность – 1000 м) п. Кетченеры, организовать замену водопроводных сетей холодного водоснабжения в течение 1 года со дня вступления решения суда в законную силу.



Решением Сарпинского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.