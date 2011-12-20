11 февраля, 11:11
 11 °C
89,44
73,76
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 февраля, 13:58
НовостиСельское хозяйство

В районах республики продолжается зимовка

В районах республики продолжается зимовка

В Кетченеровском РМО в кампанию вошли около 47 тысяч голов крупного рогатого скота, 164 с половиной тысяч овец и свыше тысячи лошадей. С учетом остатков прошлых лет запас грубых кормов составляет почти 90 процентов. Сейчас ведется закупка концентрированных, в том числе и за пределами региона. В этом районе 163 КФХ и три сельхозорганизации получили субсидии на сумму почти 72 миллиона рублей.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Другие новости по теме
Элистинский аэропорт закрыт из-за плохих метеоусловий
20 декабря 2011, 01:13
Элистинский аэропорт закрыт из-за плохих метеоусловий
C 1 февраля 2012 года трудовая пенсия увеличится
21 декабря 2011, 17:52
C 1 февраля 2012 года трудовая пенсия увеличится
Председатель Элистинской территориальной комиссии отстранена от должности
21 февраля 2013, 16:39
Председатель Элистинской территориальной комиссии отстранена от должности
Олн халхта дәкәд зурһан цутхлнг мана танһчд секгдх
27 января 2014, 20:26
Олн халхта дәкәд зурһан цутхлнг мана танһчд секгдх
В Элисте состоялась рождественская литургия
Смотреть видео
25 декабря 2015, 18:10
В Элисте состоялась рождественская литургия
В Калмыкии отмечается День Принятия Степного уложения
Смотреть видео
5 апреля 2018, 13:00
В Калмыкии отмечается День Принятия Степного уложения
Национальный драматический театр отправляется в гастрольный тур
Смотреть видео
6 апреля 2018, 15:01
Национальный драматический театр отправляется в гастрольный тур
Звание Почётный гражданин Калмыкии присвоено поэту Андрею Джимбиеву
Смотреть видео
5 декабря 2019, 13:33
Звание Почётный гражданин Калмыкии присвоено поэту Андрею Джимбиеву
Жители Калмыкии предпенсионного возраста проходят аттестационный экзамен
Смотреть видео
6 декабря 2019, 18:29
Жители Калмыкии предпенсионного возраста проходят аттестационный экзамен
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия