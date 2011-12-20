В районах республики продолжается зимовка

В Кетченеровском РМО в кампанию вошли около 47 тысяч голов крупного рогатого скота, 164 с половиной тысяч овец и свыше тысячи лошадей. С учетом остатков прошлых лет запас грубых кормов составляет почти 90 процентов. Сейчас ведется закупка концентрированных, в том числе и за пределами региона. В этом районе 163 КФХ и три сельхозорганизации получили субсидии на сумму почти 72 миллиона рублей.