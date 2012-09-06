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11 февраля, 13:55
НовостиЭкономика

Посчитать и помочь

Посчитать и помочь

В России продолжается экономическая перепись малого бизнеса. Она стартовала вначале года и должна завершиться 1 апреля. Участие в ней принимают индивидуальные предприниматели и предприятия. Процедура проста: нужно заполнить анкету в электронном виде: указать данные о системе налогообложения, видах деятельности, о численности работников, выручке, о фондах и инвестициях в основной капитал, о количестве грузоперевозящих машин. Сейчас в Калмыкии, по сведению министерства экономики, свыше восьми тысяч представителей малого бизнеса, из них около 3 тысяч заняты в аграрном секторе. Предварительные результаты будут опубликованы в декабре, а окончательные в июле 2022. Напомним, что за отказ участвовать в переписи, предпринимателям грозит административная ответственность. Подробнее - в дневном выпуске.

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