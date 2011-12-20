Представители исламского духовенства со всех уголков республики собрались сегодня на курсах повышения квалификации

На повестке дня – молодежная политика. В числе участников - все, кто ответственен за духовное образование верующих, в том числе и за воспитание молодежи. Это приоритетное направление в работе Духовного управления мусульман Калмыкии. Мероприятие включает в себя ряд лекций.

По окончанию курсов, каждый получил сертификат. Он дает право не ограничиваться лишь чтением проповедей, а принимать участие в работе с подрастающих поколением. Нужно донести до них, что ислам – религия добра и мира.