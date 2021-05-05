В пятницу руководитель Минстроя республики планирует провести встречу с участниками долевого строительства дома номер 50 в 9 микрорайоне Элисты

Восстановление их прав на собственность станет ее главной темой,- сообщил в своем телеграм-канале Антон Рубанов. 15 мая завершилось предварительное инструментальное обследование несущих конструкций этого дома.



Официальные данные от генподрячика по результату экспертизы ожидаются к 19 числу. Министр отметил, что далее последует процедура внесения корректировок в оформление документов. Весь ход работ находится на личном контроле и осуществляется согласно установленным срокам, - отметил Рубанов.