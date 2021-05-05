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18 мая, 10:52
НовостиМолодёжная политика

Делегация Калмыкии – участник 30-го фестиваля «Российская студенческая весна»

Делегация Калмыкии – участник 30-го фестиваля «Российская студенческая весна»

Он стартует сегодня в Самаре и объединит более 3 тысяч студентов ВУЗов со всей страны. Представители республики выступят по 4 основным направлениям - танцевальном, инструментальном, вокальном и театральном.

Перед торжественным открытием в рамках акции «Сад Памяти» руководители делегаций высадят 77 саженцев деревьев в память о бессмертном подвиге в благодарность Героям Отечества.

21 мая состоится праздничное шествие «Мы Вместе», оно посвящено Году культурного наследия народов России. От Калмыкии в нем примут участие две танцевальные пары Народного ансамбля песни и танца «Бумбин Орн».

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