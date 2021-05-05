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18 мая, 11:51
НовостиСельское хозяйство

В Калмыкии стартовала стригальная кампания

В Калмыкии стартовала стригальная кампания

Прогнозы на текущий год хорошие, - сообщил профильный министр Максим Менкнасунов. По состоянию овец настриг с одной головы можно прогнозировать не менее 3 кг,- продолжил он. Это больше, чем в прошлом году в среднем на 800 граммов. Тогда объем настриженной тонкой и полутонкой шерсти составил чуть более двух тысяч тонн.

Такие показатели, по словам министра, стали следствием засухи 2020 года. Также предполагается, что в этом году цена на руно будет выше. Хорошим подспорьем для овцеводческих хозяйств станет господдержка производства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец. В этом году ее сумма составит более 31 миллионов рублей, что почти в 3 раза больше, чем в предыдущем.

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