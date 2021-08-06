В Прокуратуру республики поступают обращения о нарушениях прав граждан на ежемесячные выплаты семьям с детьми

Надзорным ведомством проведена проверка по обращению элистинки о необоснованном превышении Центром социальной защиты города срока рассмотрения заявлений о назначении выплат в связи с рождением первого ребенка, установленных федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Как было установлено, выплаты заявительнице были приостановлены в связи с достижением ребенка возраста 1 год. Ею было направлено повторное заявление о назначении выплат, положительное решение по которому было принято в тот же день.

Однако, уведомление об этом женщине должностными лицами ведомства не направлялось. По данному нарушению директору Центра соцзащиты прокуратурой города внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Отметим также, что в настоящее время 92 гражданина не обратились в ЦСЗН с заявлением о повторном назначении указанных выплат до достижения ребенком возраста 2 лет.