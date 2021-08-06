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5 октября, 11:17
НовостиОбразование

Стартовала Всероссийская олимпиада школьников – ежегодное интеллектуальное состязание по 24 предметам

Стартовала Всероссийская олимпиада школьников – ежегодное интеллектуальное состязание по 24 предметам

 

Соревнование разбито на четыре этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Хорошие результаты на последнем этапе олимпиады дают льготы при поступлении в ВУЗы: от дополнительных баллов за ЕГЭ или портфолио до зачисления без экзаменов в профильные учебные заведения. 

В этом году школьный этап по естественно-научным дисциплинам пройдет в онлайн-формате. Проведет его образовательный центр «Сириус». На онлайн-платформе «Сириус.Курсы»  учащиеся 4-11 классов будут решать задания математике, информатике, химии, биологии, астрономии и физике. В прошлом году в режиме апробации в таком формате школьный этап прошел в семи регионах страны. В 2021 году будут участвовать уже 65 субъектов РФ.

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