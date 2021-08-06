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5 октября, 12:04
НовостиСобытиеРелигия

Глава региона поздравил жителей Калмыкии с 25-летием хурула Сәкүсн-сүм

Глава региона поздравил жителей Калмыкии с 25-летием хурула Сәкүсн-сүм

«Ровно 25 лет назад состоялось открытие хурула Сәкүсн-сүм. Этот день для жителей нашей республики стал настоящим всенародным праздником. Это первый в Калмыкии хурул, построенный по всем канонам буддийского храма. Он стал символом возрождения традиционной религии, и на протяжении 10 лет являлся главным и крупнейшим буддийским храмом нашей республики.

Официально Сәкүсн-сүм носит название Геден Шеддуп Чойкорлинг. Это имя ему даровал Его Святейшество Далай-лама XIV. Во время своего визита в нашу республику, духовный лидер буддистов поддержал строительство хурула, лично освятил выбранное место постройки, а позже освятил и уже возведенный храм.

Хотя строительство хурула велось в непростое для Калмыкии время и на деньги от пожертвований, он был построен в срок — всего за год. Считаю, что это еще раз доказывает сплоченность и веру нашего народа» - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова

 

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