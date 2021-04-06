В программе Фестиваля тюльпанов много ярких мероприятий

На этот раз традиционные концертная и спортивная программы будут дополнены молодёжной - «Теегинфест» с участием известных в республике исполнителей, рэперов и стендаперов. Основу же, как обычно, составит этнохотон из кибиток от всех РМО и спортплощадки, где будут соревноваться борцы на поясах, армрестлеры, стрелки из лука.

Там же организаторы планируют фудкорт с разнообразными блюдами национальной кухни и детскую игровую зону. Праздник будет встречать туристов и жителей республики с 11 дня до 7 вечера.

На фестивале тюльпанов будет организовано дежурство экологических патрулей. Сотрудники ГИБДД будут нести усиленное дежурство, обеспечивая безопасность дорожного движения.