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24 апреля, 10:20
НовостиПамять

Память о Героях – жива в сердцах потомков

Память о Героях – жива в сердцах потомков

Значимое  историческое событие для коллектива нашей телерадиокомпании

 Сегодня фасад здания ГТРК «Калмыкия»  украсила мемориальная доска с именами 11 калмыцких журналистов-участников Великой Отечественной войны.

Напомним, реликвия была обнаружена при проведении демонтажных работ в здании Телевидения в Год памяти и славы.

Сразу же было решено, что мемориальная доска будет установлена на фасаде здания, чтобы имена наших коллег, отдавших жизни на фронтах Великой Отечественной, были достойно увековечены.

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В мероприятии приняли участие сотрудники ГТРК «Калмыкия» и наши коллеги из Астрахани, представители ГТРК «Лотос», в числе гостей, памятное  мероприятие посетила и директор астраханского ГТРК - Стелла Зверева

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Пример наших земляков навсегда останется в памяти нашей Гостелерадиокомпании.

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