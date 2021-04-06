Память о Героях – жива в сердцах потомков
Смотрите наши видео на YouTube!
Значимое историческое событие для коллектива нашей телерадиокомпании
Сегодня фасад здания ГТРК «Калмыкия» украсила мемориальная доска с именами 11 калмыцких журналистов-участников Великой Отечественной войны.
Напомним, реликвия была обнаружена при проведении демонтажных работ в здании Телевидения в Год памяти и славы.
Сразу же было решено, что мемориальная доска будет установлена на фасаде здания, чтобы имена наших коллег, отдавших жизни на фронтах Великой Отечественной, были достойно увековечены.
В мероприятии приняли участие сотрудники ГТРК «Калмыкия» и наши коллеги из Астрахани, представители ГТРК «Лотос», в числе гостей, памятное мероприятие посетила и директор астраханского ГТРК - Стелла Зверева
Пример наших земляков навсегда останется в памяти нашей Гостелерадиокомпании.