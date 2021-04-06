В апрельские дни Элиста преображается

В рамках Всероссийского субботника активисты провели мероприятие по благоустройству городских улиц и Сада Памяти на мемориале «Исход и возвращение».

Также элистинские волонтеры присоединились к Всероссийской патриотической акции «Кедр Великой Победы».

Аллея из хвойных деревьев – это не только красота и свежий воздух, это дань памяти тем, кто защищал Отчизну в годы самой кровопролитной в истории человечества войны. Всего высажено более 30 елей.