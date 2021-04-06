24 апреля, 10:28
 16 °C
90,47
75,09
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 апреля, 12:42
НовостиОбщество

В апрельские дни Элиста преображается

В апрельские дни Элиста преображается

 В рамках Всероссийского субботника активисты провели мероприятие по благоустройству городских улиц и Сада Памяти на мемориале «Исход и возвращение».

Также элистинские волонтеры присоединились к Всероссийской патриотической акции «Кедр Великой Победы».

Аллея из хвойных деревьев – это не только красота и свежий воздух, это дань памяти тем, кто защищал Отчизну в годы самой кровопролитной в истории человечества войны. Всего высажено более 30 елей.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия