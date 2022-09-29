30 декабря, 09:32
В Приютном прошел ежегодный турнир по мини-футболу среди учащихся школ района, посвященный Дню памяти жертв депортации калмыцкого народа
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Об этом сообщает пресс-служба Приютненского РМО. В турнире участвовало 4 команды. По итогам турнира победила команда Приютненского лицея им. И.Г. Карпенко, второе место заняла команда Первомайского сельского лицея и третье - команда Приютненской многопрофильной гимназии.
Об этом сообщает пресс-служба Приютненского РМО. В турнире участвовало 4 команды. По итогам турнира победила команда Приютненского лицея им. И.Г. Карпенко, второе место заняла команда Первомайского сельского лицея и третье - команда Приютненской многопрофильной гимназии.
Фото: https://t.me/priutn_rayon