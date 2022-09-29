В Калмыкии состоялся брифинг, темой которого стала профилактика злоупотребления алкоголем в новогодние праздники

Спикерами встречи выступили Светлана Кусьминова и Алина Васильева. По статистике, все новогодние праздники количество обращений к врачам с жалобами на проявление алкогольной интоксикации в медицинские организации возрастает на 40-50%.



Из-за злоупотребления алкогольными напитками обостряются хронические заболевания, особенно у возрастных людей, учащаются случаи отравления, а также увеличивается количество травм, в том числе полученных в результате ДТП.