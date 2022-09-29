В Калмыкии сотрудники МЧС поздравили воспитанников Дома ребенка

Работники пожарно-спасательной части № 1 навестили воспитанников Элистинского дома ребенка. Спасатели не первый год приезжают в гости к ребятам.



Такие встречи стали доброй традицией. Сергей Гаряев, начальник первой спасательной части, отметил, что ребята из дома ребёнка очень воспитаны и талантливы. В этом, безусловно, большая заслуга их учителей и педагогов.



Фото: 08.mchs.gov.ru