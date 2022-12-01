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27 апреля, 13:31
Новости

В Приютненском районе введён карантин по бруцеллёзу крупного рогатого скота

В Приютненском районе введён карантин по бруцеллёзу крупного рогатого скота

Ветслужбой муниципалитета при проведении плановых профилактических мероприятий было выявлено несколько голов КРС, у которых пробы крови положительно реагировали на бруцеллез. Все больные животные находились на территории одной из животноводческих стоянок Нартинского СМО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты проводят комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага этой опасной инфекции.

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