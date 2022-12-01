27 апреля, 13:31
В Приютненском районе введён карантин по бруцеллёзу крупного рогатого скота
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Ветслужбой муниципалитета при проведении плановых профилактических мероприятий было выявлено несколько голов КРС, у которых пробы крови положительно реагировали на бруцеллез. Все больные животные находились на территории одной из животноводческих стоянок Нартинского СМО.
Ветслужбой муниципалитета при проведении плановых профилактических мероприятий было выявлено несколько голов КРС, у которых пробы крови положительно реагировали на бруцеллез. Все больные животные находились на территории одной из животноводческих стоянок Нартинского СМО.
Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты проводят комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага этой опасной инфекции.