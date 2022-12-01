В Приютненском районе введён карантин по бруцеллёзу крупного рогатого скота

Ветслужбой муниципалитета при проведении плановых профилактических мероприятий было выявлено несколько голов КРС, у которых пробы крови положительно реагировали на бруцеллез. Все больные животные находились на территории одной из животноводческих стоянок Нартинского СМО.



Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты проводят комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага этой опасной инфекции.