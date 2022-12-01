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27 апреля, 13:55
Новости

Сегодня в Элисте состоялось представление прокурора Калмыкии Виталия Семенченко

Сегодня в Элисте состоялось представление прокурора Калмыкии Виталия Семенченко

В мероприятии под председательством Заместителя Генерального прокурора России Юрия Пономарева принял участие Глава региона Бату Хасиков.

Напомним, Виталий Семенченко назначен на 5-летний срок. Он родился в Таганроге, окончил Ростовский юридический институт МВД России. Проходил службу в местных органах внутренних дел. С 2018 по 2020 гг. был прокурором Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Затем занимал должность заместителя прокурора Чувашии. Классный чин — старший советник юстиции.

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