Сегодня в Элисте состоялось представление прокурора Калмыкии Виталия Семенченко

В мероприятии под председательством Заместителя Генерального прокурора России Юрия Пономарева принял участие Глава региона Бату Хасиков.



Напомним, Виталий Семенченко назначен на 5-летний срок. Он родился в Таганроге, окончил Ростовский юридический институт МВД России. Проходил службу в местных органах внутренних дел. С 2018 по 2020 гг. был прокурором Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Затем занимал должность заместителя прокурора Чувашии. Классный чин — старший советник юстиции.