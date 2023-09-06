8 сентября, 11:51
В Приютненском районе прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу о присвоении
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Прокуратура Приютненского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи Элистинского почтамта в п. Нарын Приютненского района.
Судом установлено, что должностное лицо в период с апреля по ноябрь 2022 являясь материально-ответственным лицом, неоднократно совершало хищение вверенных ей товарно-материальных ценностей и знаков почтовой оплаты.
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