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8 сентября, 11:51
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В Приютненском районе прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу о присвоении

В Приютненском районе прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу о присвоении

Прокуратура Приютненского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи Элистинского почтамта в п. Нарын Приютненского района.

Судом установлено, что должностное лицо в период с апреля по ноябрь 2022 являясь материально-ответственным лицом, неоднократно совершало хищение вверенных ей товарно-материальных ценностей и знаков почтовой оплаты.

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