14 сентября в парке Дружба в рамках Международного турнира по кикбоксингу "Кубок Лотоса" состоится турнир по силовому экстриму "Медведь-2023"
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Турнир традиционно проводится при поддержке Епархии Элистинской и Калмыцкой, а его идейным вдохновителем является бессменный организатор турниров "Медведь" Юрий Ганжа. Интригой предстоящих соревнований станет давнее противостояние Игоря Ремишевского и Дмитрия Кутушова.
Напомним, что в 2017 году Игорь уступил принципиальному сопернику, заняв второе место. Сейчас он полон сил и жаждет реванша. Оба спортсмена настроены решительно. Кроме того, ожидается большой десант спортсменов из донской столицы.
Фото: Администрация города Элисты
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