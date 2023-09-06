14 сентября в парке Дружба в рамках Международного турнира по кикбоксингу "Кубок Лотоса" состоится турнир по силовому экстриму "Медведь-2023"

Турнир традиционно проводится при поддержке Епархии Элистинской и Калмыцкой, а его идейным вдохновителем является бессменный организатор турниров "Медведь" Юрий Ганжа. Интригой предстоящих соревнований станет давнее противостояние Игоря Ремишевского и Дмитрия Кутушова.

Напомним, что в 2017 году Игорь уступил принципиальному сопернику, заняв второе место. Сейчас он полон сил и жаждет реванша. Оба спортсмена настроены решительно. Кроме того, ожидается большой десант спортсменов из донской столицы.

Фото: Администрация города Элисты