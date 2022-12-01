10 апреля, 09:37
В Приютненском районе на повороте федеральной трассы Р-216 к памятнику природы Одинокий тополь создали зону отдыха
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Где установили все атрибуты, необходимые для кратковременного отдыха с национальным колоритом. Здесь же оборудована площадка с контейнерами для различных видов отходов, что поспособствует сохранению чистоты на территории памятника регионального значения. В настоящее время идет установка системы освещения.
Где установили все атрибуты, необходимые для кратковременного отдыха с национальным колоритом. Здесь же оборудована площадка с контейнерами для различных видов отходов, что поспособствует сохранению чистоты на территории памятника регионального значения. В настоящее время идет установка системы освещения.
Фото: Глава Приютненского РМО РК Басан Манжиков