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10 апреля, 09:37
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В Приютненском районе на повороте федеральной трассы Р-216 к памятнику природы Одинокий тополь создали зону отдыха

В Приютненском районе на повороте федеральной трассы Р-216 к памятнику природы Одинокий тополь создали зону отдыха

Где установили все атрибуты, необходимые для кратковременного отдыха с национальным колоритом. Здесь же оборудована площадка с контейнерами для различных видов отходов, что поспособствует сохранению чистоты на территории памятника регионального значения. В настоящее время идет установка системы освещения.

Фото: Глава Приютненского РМО РК Басан Манжиков

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