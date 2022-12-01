10 апреля, 09:36
Сегодня Глава Целинного района примет участие в прямом эфире на площадке ЦУР08
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Сообщается в официальном-телеграм канале ведомства. Разговор затронет тему социально-экономического развития региона. Зрители смогут задать интересующие их вопросы и получить ответы. Трансляция начнется в 15:00 по Московскому времени.
Сообщается в официальном-телеграм канале ведомства. Разговор затронет тему социально-экономического развития региона. Зрители смогут задать интересующие их вопросы и получить ответы. Трансляция начнется в 15:00 по Московскому времени.
Фото: vk.com/tsur08