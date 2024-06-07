10 июня, 13:09
В пригороде Элисты потушили пожар
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Сигнал о возгорании сухой травы в 1,5 км севернее калмыцкой столицы поступил в 12:16 на Центральный пункт пожарной связи Главного управления МЧС.
По прибытии первых пожарных подразделений, наблюдалось 2 очага горения, один на площади 800 кв.м, другой - 850 кв.м. Распространению огня способствовала сухая ветреная погода.
Огнеборцы приступили к ликвидации пожара.
Администрацией калмыцкой столицы организован подвоз воды 2 водовозами. Элистинское лесничество выделило трактор с плугом для проведения опашки.
Возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.
Всего в ликвидации пожара от МЧС России участвовало 31 человек личного состава и 5 единиц техники.
Фото: МЧС Калмыкии