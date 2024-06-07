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10 июня, 13:09
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В пригороде Элисты потушили пожар

В пригороде Элисты потушили пожар

Сигнал о возгорании сухой травы в 1,5 км севернее калмыцкой столицы поступил в 12:16 на Центральный пункт пожарной связи Главного управления МЧС.

По прибытии первых пожарных подразделений, наблюдалось 2 очага горения, один на площади 800 кв.м, другой - 850 кв.м. Распространению огня способствовала сухая ветреная погода.

Огнеборцы приступили к ликвидации пожара.

Администрацией калмыцкой столицы организован подвоз воды 2 водовозами. Элистинское лесничество выделило трактор с плугом для проведения опашки.

Возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

Всего в ликвидации пожара от МЧС России участвовало 31 человек личного состава и 5 единиц техники.

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Фото: МЧС Калмыкии

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