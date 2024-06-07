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10 июня, 14:28
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Сегодня Единая Россия выдвинула Бату Хасикова кандидатом на выборы главы Республики Калмыкия

Сегодня Единая Россия выдвинула Бату Хасикова кандидатом на выборы главы Республики Калмыкия

За кандидатуру действующего главы региона, секретаря Калмыцкого отделения партии проголосовали делегаты региональной конференции Единой России.

«Уверен, в едином порыве мы будем и дальше работать на благо республики и людей, которые здесь живут. Мы все – одна команда. И каждый из нас должен стараться делать свою работу ответственно, с полной отдачей. Принимать решения в пользу перемен к лучшему. Только такое стремление даст свои результаты», - отметил Бату Хасиков.

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