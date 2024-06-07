Сегодня Единая Россия выдвинула Бату Хасикова кандидатом на выборы главы Республики Калмыкия

За кандидатуру действующего главы региона, секретаря Калмыцкого отделения партии проголосовали делегаты региональной конференции Единой России.

«Уверен, в едином порыве мы будем и дальше работать на благо республики и людей, которые здесь живут. Мы все – одна команда. И каждый из нас должен стараться делать свою работу ответственно, с полной отдачей. Принимать решения в пользу перемен к лучшему. Только такое стремление даст свои результаты», - отметил Бату Хасиков.