Свыше 3,5 тыс га риса посеяли в этом году на территории Республики

Это на 38% больше уровня прошлого года. Министр сельского хозяйства Калмыкии Тимур Гаваев совместно с главой Октябрьского РМО Басангом Убушаевым осмотрел ход затопления рисовых чеков, а также проинспектировал состояние каналов, гидротехнических сооружений и насосной станции, подающей оросительную воду.

Также с потенциальными инвесторами из Узбекистана осмотрели неиспользуемые рисовые чеки, на которых уже необходимо возделывать культуры, чтобы предотвратить засоление. В рамках будущего инвестпроекта по выращиванию и переработке риса, коллеги оценили перспективы возделывания риса на территории Восходовского СМО.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии