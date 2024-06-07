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10 июня, 13:08
НовостиСельское хозяйство

Свыше 3,5 тыс га риса посеяли в этом году на территории Республики

Свыше 3,5 тыс га риса посеяли в этом году на территории Республики

Это на 38% больше уровня прошлого года. Министр сельского хозяйства Калмыкии Тимур Гаваев совместно с главой Октябрьского РМО Басангом Убушаевым осмотрел ход затопления рисовых чеков, а также проинспектировал состояние каналов, гидротехнических сооружений и насосной станции, подающей оросительную воду.

Также с потенциальными инвесторами из Узбекистана осмотрели неиспользуемые рисовые чеки, на которых уже необходимо возделывать культуры, чтобы предотвратить засоление. В рамках будущего инвестпроекта по выращиванию и переработке риса, коллеги оценили перспективы возделывания риса на территории Восходовского СМО.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

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