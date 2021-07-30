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9 сентября, 15:04
НовостиЭкология

В прибрежной зоне Каспийского моря впервые обнаружили корейскую востробрюшку

В прибрежной зоне Каспийского моря впервые обнаружили корейскую востробрюшку

Как сообщают ученые Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, за последние годы в водоеме зарегистрировали уже несколько инвазивных, то есть обитающих не в естественном ареале, видов биоресурсов.

Эта миниатюрная рыбка, по данным специалистов, достигает размера 17-20 см. Ученые говорят, что в России она распространена в бассейне Амура, но в результате случайной акклиматизации широко расселилась в водоемах Средней Азии.

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