Стартовал оффлайн-этап молодёжного форума ЮФО «Ростов-2021»

В составе делегации Калмыкии сотрудники Республиканского центра молодёжи и студенты КалмГУ. Ребята выбрали по одному из четырех направлений работы по своему профилю: это федеральная площадка «Ростов Аграрный», треки «Ростов Медийный», «Ростов Профессиональный» и «Ростов Общественный». Также на форуме доступны тематические площадки: «Финансовая и юридическая грамотность», «Проектная деятельность», «ЗОЖ», «Социальные лифты», «Творчество». А также Soft skills – это навыки, которые не связаны с конкретной профессией, но помогают хорошо выполнять свою работу и важны для карьеры. Например, умение трудится в команде, ладить с коллегами, клиентами, начальством. А еще состоится Всероссийский грантовый конкурс проектов. Можно выиграть до 1 миллиона рублей по каждой из 9 номинаций.