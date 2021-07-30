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9 сентября, 14:09
НовостиМолодёжная политика

Стартовал оффлайн-этап молодёжного форума ЮФО «Ростов-2021»

Стартовал оффлайн-этап молодёжного форума ЮФО «Ростов-2021»

В составе делегации Калмыкии сотрудники Республиканского центра молодёжи и студенты КалмГУ. Ребята выбрали по одному из четырех направлений работы по своему профилю: это федеральная площадка «Ростов Аграрный», треки «Ростов Медийный», «Ростов Профессиональный» и «Ростов Общественный». Также на форуме доступны тематические площадки: «Финансовая и юридическая грамотность», «Проектная деятельность», «ЗОЖ», «Социальные лифты», «Творчество». А также Soft skills – это навыки, которые не связаны с конкретной профессией, но помогают хорошо выполнять свою работу и важны для карьеры. Например, умение трудится в команде, ладить с коллегами, клиентами, начальством. А еще состоится Всероссийский грантовый конкурс проектов. Можно выиграть до 1 миллиона рублей по каждой из 9 номинаций.

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