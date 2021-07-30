Поручение Президента исполнили более трети губернаторов

За два месяца 31 из 85 руководителей регионов успели провести «прямые линии». В их числе и Бату Хасиков. Во время общения Главе Калмыкии поступило более 1 100 обращений, часть из них уже отработаны.

Как пример, помощь по разравниванию дорожного камня по улице Партизанки Були Цюгатиевой. Также, благодаря инициативе жительницы поселка Цаган Аман Елизаветы Ходжаевой, свою первую поездку совершил микроавтобус по маршруту Элиста – Цаган Аман – Элиста. Теперь рейсы будут каждый понедельник.

После обращения жителей отремонтируют кровлю в доме №52 по улице 8 марта. Помимо этого, были решены вопросы по объектам водоснабжения в селе Вознесеновка, а также по трудоустройству врача в районную больницу. По поручению Бату Хасикова введена ставка эндокринолога в штатное расписание Яшкульской ЦРБ. Также, по поручению Главы региона до конца этого года рентген-аппарат поступит в больницу в Малые Дербеты. Вопрос о его приобретении подняла местная жительница.