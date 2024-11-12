В предложениях работодателей-конкурентов жители Калмыкии ценят карьерный рост и удобный график, но на первом месте - деньги

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. В опросе участвовали работающие жители Калмыкии.

Для жителей Калмыкии до 35 лет по сравнению с теми, кто старше, гораздо важнее повышение в должности и возможность работать удаленно. Каждого шестого работающего с доходом от 100 тысяч рублей можно переманить интересными задачами.

Большинство сотрудников (79%) готовы рассмотреть возможность перехода в другую организацию. При этом 5% готовы уйти в любую компанию, а 74% — только в ту, где предлагают лучшие условия труда. Лишь 6% опрошенных категорически отвергли такую идею.

Опрос был проведен с 9 сентября по 7 октября. Количество респондентов не указывается.