Прокуратура Юстинского района добилась восстановления прав ребенка, пострадавшего в результате нападения бездомной собаки.

Установлено, в поселке Юста стал жертвой нападения бродячей собаки несовершеннолетний. Ему причинены физические и нравственные страдания, что выразилось в физической боли, стрессе, испуге и сильных переживаниях, страхе перед животными.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда с Управления ветеринарии Республики Калмыкия, в чьи обязанности входит обеспечение порядка содержания бездомных животных.

Решением районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. В пользу несовершеннолетнего пострадавшего с Управления ветеринарии РК взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия