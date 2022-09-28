23 ноября, 11:29
В преддверии Зул жителям и гостям Калмыкии приготовили подарок
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Редчайшую священную реликвию - частицу Ламы Цонкапы, которую бережно хранят в первом в Европе тантрическом монастыре Городовиковска, привезут в столицу республики.
Редчайшую священную реликвию - частицу Ламы Цонкапы, которую бережно хранят в первом в Европе тантрическом монастыре Городовиковска, привезут в столицу республики.
Только раз в год, перед зимним праздником, ее выносят для созерцания. Горожане смогут воспользоваться этой редкой возможностью и поклониться буддийской святыне.
Созерцание реликвий великого духовного наставника Ламы Цонкапы дарит душевный покой, гармонию и мир всем живым существам.