Сегодня мобильная станция Центра крови прибудет в Городовиковск

Специалисты ведомства продолжают выезды в районы Калмыкии. Как подчеркивают работники центра, в качестве приятного бонуса доноров ждет чай, сладости, компенсация на питание и справка об освобождении от работы.



Свыше тысячи человек в степном регионе имеют статус почетных доноров. К сдаче крови допускаются граждане старше 18 лет, а самое главное – отсутствие вакцинации от ковид-19 за последние 30 дней.



Фото: https://t.me/centrkrovi08