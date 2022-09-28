23 ноября, 11:02
Сегодня мобильная станция Центра крови прибудет в Городовиковск
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Специалисты ведомства продолжают выезды в районы Калмыкии. Как подчеркивают работники центра, в качестве приятного бонуса доноров ждет чай, сладости, компенсация на питание и справка об освобождении от работы.
Специалисты ведомства продолжают выезды в районы Калмыкии. Как подчеркивают работники центра, в качестве приятного бонуса доноров ждет чай, сладости, компенсация на питание и справка об освобождении от работы.
Свыше тысячи человек в степном регионе имеют статус почетных доноров. К сдаче крови допускаются граждане старше 18 лет, а самое главное – отсутствие вакцинации от ковид-19 за последние 30 дней.
Фото: https://t.me/centrkrovi08