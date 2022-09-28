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23 ноября, 11:02
Новости

Сегодня мобильная станция Центра крови прибудет в Городовиковск

Сегодня мобильная станция Центра крови прибудет в Городовиковск

Специалисты ведомства продолжают выезды в районы Калмыкии. Как подчеркивают работники центра, в качестве приятного бонуса доноров ждет чай, сладости, компенсация на питание и справка об освобождении от работы.

Свыше тысячи человек в степном регионе имеют статус почетных доноров. К сдаче крови допускаются граждане старше 18 лет, а самое главное – отсутствие вакцинации от ковид-19 за последние 30 дней.

Фото: https://t.me/centrkrovi08

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