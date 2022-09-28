В Элисте к светлому празднику, посвященному самой любимой и главной женщине, подарившей возможность жить, готовится специальный фестиваль

Команда преемственности поколений "ПРО дочек" продолжает работу по подготовке. Уже в это воскресенье состоится фотовыставка, показ мод "Связь поколений", литературная гостиная и благотворительная ярмарка.



В ней смогут принять участие все желающие, готовые продать вручную сделанные изделия, книги или выпечку. Все вырученные средства пойдут на создание класса по песочной терапии для детей-инвалидов.