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23 ноября, 12:05
Новости

В Элисте к светлому празднику, посвященному самой любимой и главной женщине, подарившей возможность жить, готовится специальный фестиваль

В Элисте к светлому празднику, посвященному самой любимой и главной женщине, подарившей возможность жить, готовится специальный фестиваль

Команда преемственности поколений "ПРО дочек" продолжает работу по подготовке. Уже в это воскресенье состоится фотовыставка, показ мод "Связь поколений", литературная гостиная и благотворительная ярмарка.

В ней смогут принять участие все желающие, готовые продать вручную сделанные изделия, книги или выпечку. Все вырученные средства пойдут на создание класса по песочной терапии для детей-инвалидов.

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