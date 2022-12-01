19 января, 06:49
В преддверии праздника Крещения Господне, в детской школе искусств состоялось праздничное мероприятие «Мы строим свой духовный храм»
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В ходе мероприятия - учащимся Приютненского лицея имени Карпенко, была представлена литературно-музыкальная композиция «Рождественская Звезда», также ребятам рассказали об истории и традициях великих православных праздников Рождество Христово и Крещение Господне.
В ходе мероприятия - учащимся Приютненского лицея имени Карпенко, была представлена литературно-музыкальная композиция «Рождественская Звезда», также ребятам рассказали об истории и традициях великих православных праздников Рождество Христово и Крещение Господне.
Дети поучаствовали в тематической викторине, пели хором рождественские песни и приняли участие в духовной беседе с настоятелем храма Воздвижения Креста Господня протоиереем Александром.
Фото из соцсетей Администрации Приютненского РМО.