В преддверии праздника Крещения Господне, в детской школе искусств состоялось праздничное мероприятие «Мы строим свой духовный храм»

В ходе мероприятия - учащимся Приютненского лицея имени Карпенко, была представлена литературно-музыкальная композиция «Рождественская Звезда», также ребятам рассказали об истории и традициях великих православных праздников Рождество Христово и Крещение Господне.



Дети поучаствовали в тематической викторине, пели хором рождественские песни и приняли участие в духовной беседе с настоятелем храма Воздвижения Креста Господня протоиереем Александром.



Фото из соцсетей Администрации Приютненского РМО.