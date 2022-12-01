18 января, 16:31
 1 °C
74,26
68,66
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 января, 11:57
Новости

Правительство РК борется с опустыниванием земель

Правительство РК борется с опустыниванием земель

В 2023 году на 5 проектов по фитомелиорации, будет направлено более 86 000,0 тыс. рублей. Мероприятия по фитомелиорации предусмотрены на площади 5,352 тыс. га, в том числе планируется посеять прутняк простертый, джузгун белистный, терескен серый и тамарикс.

Объемы фитомелиоративных работ текущего года превышают в три раза аналогичные показатели 2021 года.

Кроме того, обязательным условием для предпринимателей станет ограждение территорий с высаженными фитомелиорантами электроизгородью, которая будет препятствовать проникновению сельхозживотных на эти земли.

Посевной и посадочный материал джузгуна, терескена, тамарикса и прутняка в необходимых объемах выращивается в питомниках, расположенных в Яшкульском и Лаганском районах.

Фото: https://t.me/governmentkalmykia08

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия