Правительство РК борется с опустыниванием земель

В 2023 году на 5 проектов по фитомелиорации, будет направлено более 86 000,0 тыс. рублей. Мероприятия по фитомелиорации предусмотрены на площади 5,352 тыс. га, в том числе планируется посеять прутняк простертый, джузгун белистный, терескен серый и тамарикс.



Объемы фитомелиоративных работ текущего года превышают в три раза аналогичные показатели 2021 года.



Кроме того, обязательным условием для предпринимателей станет ограждение территорий с высаженными фитомелиорантами электроизгородью, которая будет препятствовать проникновению сельхозживотных на эти земли.



Посевной и посадочный материал джузгуна, терескена, тамарикса и прутняка в необходимых объемах выращивается в питомниках, расположенных в Яшкульском и Лаганском районах.



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