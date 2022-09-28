28 ноября, 15:20
 1 °C
62,88
60,48
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 ноября, 10:02
Новости

В преддверии национального праздника Зул продолжаются традиционные ритуалы продления жизни

В преддверии национального праздника Зул продолжаются традиционные ритуалы продления жизни

Их ежегодно для всех желающих проводят в Центральном хуруле в столице республики. Как отмечают в буддийском храме, это особо важно событие для людей, родившихся в год Зайца и Курицы.

Ритуалы начинаются с молебна долгой жизни. Монахи прочтут Сутру о бесконечной жизни. По словам священнослужителей, если люди услышат название этой Сутры или же просто прочтут ее вслух, они смогут прожить долгие годы.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия