В преддверии национального праздника Зул продолжаются традиционные ритуалы продления жизни

Их ежегодно для всех желающих проводят в Центральном хуруле в столице республики. Как отмечают в буддийском храме, это особо важно событие для людей, родившихся в год Зайца и Курицы.



Ритуалы начинаются с молебна долгой жизни. Монахи прочтут Сутру о бесконечной жизни. По словам священнослужителей, если люди услышат название этой Сутры или же просто прочтут ее вслух, они смогут прожить долгие годы.