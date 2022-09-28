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28 ноября, 09:33
Новости

Центр Элисты украсится новой детской площадкой

Центр Элисты украсится новой детской площадкой

У многих жителей столицы возникают неоднозначные эмоции, ведь постройка будет воздвигнута на месте такого любимого и ценного раньше фонтана "Мальчик и дракон". Подрядными группами уже ведутся работы над монтажом сооружения.

Как сообщают в столичной администрации, на игровом комплексе будут установлены два выносных гимнастических комплекса и резиновое покрытие. В скором маленькие дети будут наслаждаться играми на новой площадке, а родители с удовольствием отдыхать и остывать от палящего солнца.

Фото взято в свободном доступе.

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