Первый буддийский кинофестиваль в России

Калмыцкий фильм "Заметки Манджика", продюсером которого стал Санан Уруджаев, покажут в Туве. В кинофестивале также будут представлены работы из Кыргызстана, Норвегии, Алтая, Бурятии, Татарстана, Мордовии и Якутии.



Конкурсная программа будет разделена на 2 этапа- игровое полнометражное и короткометражное кино. Главными идеями проведения мероприятия, как отмечают организаторы, станет шаг в укреплении мира и гармонии в обществе посредством искусства.



"Заметки Манджика" были награждены специальным дипломом на международном кинофестивале, посвященном этническому и региональному кино.