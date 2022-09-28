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28 ноября, 10:31
Новости

Первый буддийский кинофестиваль в России

Первый буддийский кинофестиваль в России

Калмыцкий фильм "Заметки Манджика", продюсером которого стал Санан Уруджаев, покажут в Туве. В кинофестивале также будут представлены работы из Кыргызстана, Норвегии, Алтая, Бурятии, Татарстана, Мордовии и Якутии.

Конкурсная программа будет разделена на 2 этапа- игровое полнометражное и короткометражное кино. Главными идеями проведения мероприятия, как отмечают организаторы, станет шаг в укреплении мира и гармонии в обществе посредством искусства.

"Заметки Манджика" были награждены специальным дипломом на международном кинофестивале, посвященном этническому и региональному кино.

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