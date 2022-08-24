В преддверии Дня пожилого человека комплексные центры социального обслуживания населения объявили в районах благотворительную акцию "Чистый двор"

Сообщает пресс-служба профильного ведомства. В нее активно включились педагоги и учащиеся Яшалтинской школы им. Панченко и другие общеобразовательные учреждения. Учащиеся помогают пожилым с уборкой двора и придомовой территории: "Они собрали весь сухостой и вынесли мусор. А соцработники Галина Пунько и Валентина Есаулова оказывают бесплатные парикмахерские услуги пенсионерам. Акция дает возможность показать подрастающему поколению, насколько важно проявлять внимание к старшему поколению", – отметила министр Марина Ользятиева.



Фото из аккаунта Минсоцразвития РК.