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14 сентября, 10:56
НовостиОбщество

В преддверии Дня пожилого человека комплексные центры социального обслуживания населения объявили в районах благотворительную акцию "Чистый двор"

В преддверии Дня пожилого человека комплексные центры социального обслуживания населения объявили в районах благотворительную акцию "Чистый двор"

Сообщает пресс-служба профильного ведомства. В нее активно включились педагоги и учащиеся Яшалтинской школы им. Панченко и другие общеобразовательные учреждения. Учащиеся помогают пожилым с уборкой двора и придомовой территории: "Они собрали весь сухостой и вынесли мусор. А соцработники Галина Пунько и Валентина Есаулова оказывают бесплатные парикмахерские услуги пенсионерам. Акция дает возможность показать подрастающему поколению, насколько важно проявлять внимание к старшему поколению", – отметила министр Марина Ользятиева.

Фото из аккаунта Минсоцразвития РК.

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