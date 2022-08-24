14 сентября, 08:11
 17 °C
60,94
60,07
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 сентября, 10:12
НовостиСпорт

Полным ходом идет подготовка к XI республиканским соревнованиям "Школа безопасности"

Полным ходом идет подготовка к XI республиканским соревнованиям "Школа безопасности"

Они также состоятся в Сосновом бору близ поселка Аршан, с 16 по 18 сентября. В программе - поисково-спасательные работы в природной среде, полосы препятствий, маршруты выживания. Участники, а это учащиеся 13-14 лет, должны сами организовать быт в полевых условиях, представить свои команды. А еще пройдут занятия, на которых представят ролики на тему "Терроризм. Правила безопасности".

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия