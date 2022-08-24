Полным ходом идет подготовка к XI республиканским соревнованиям "Школа безопасности"

Они также состоятся в Сосновом бору близ поселка Аршан, с 16 по 18 сентября. В программе - поисково-спасательные работы в природной среде, полосы препятствий, маршруты выживания. Участники, а это учащиеся 13-14 лет, должны сами организовать быт в полевых условиях, представить свои команды. А еще пройдут занятия, на которых представят ролики на тему "Терроризм. Правила безопасности".