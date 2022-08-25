На республиканском конкурсе домбристов соберутся профессионалы и любители со всей Калмыкии

Мероприятие посвящено народной артистке Калмыкии Булгун Манджураковой. В этом году ей исполнилось бы 95-лет. Участие в нем могут принять школьники и студенты от семи до 19 лет.



Организаторы творческого состязания – Министерство культуры региона и Элистинский колледж искусств имени Петра Чонкушова. Победителей и призеров определят в двух номинациях – «Калмыцкие народные мелодии» и «Музыкальное произведение из репертуара Булгун Манджураковой».



Заявки принимают до 17 сентября, а гала-концерт и торжественное награждение победителей состоится 1 октября.